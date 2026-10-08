İstanbul'da sabaha doğru bina çöktü: 3 katı yıkılan binada mahsur kalanlar var

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Kurtarma ekipleri enkazdaki 5 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, İstanbul Valisi Davut Gül "Enkazda 7 kişi var, 4 kişiyle temas sağlandı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı. Binanın kala kısmı da çökebilir" açıklamasında bulundu. Maltepe Belediye Başkanı Köymen "Binanın üstteki 2 katı kaçak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken, yapı tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.

BİNANIN TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ VAR

Çökme nedeniyle binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.

12 DAİREDE TOPLAM 33 KİŞİ YAŞIYORDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler yaralı 5 kişiyi binadan çıkardı. Kayıtlara göre 3 katı yıkılan binada 12 daire olduğu ve apartmanda 33 kişinin yaşadığı ifade ediliyor.

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VALİ GÜL: ENKAZ ALTINDA 7 KİŞİ VAR

İstanbul Valisi Davut Gül "Enkazda 7 kişi var, 4 kişiyle temas sağlandı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN KÖYMEN: ÜST 2 KAT KAÇAK

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise dikkat çeken bir bilgiyi paylaşarak "Çöken binanın üst 2 katı kaçak" açıklamasında bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılana açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Öte yandan ilk 3 katı çöken binanın yıkılmadan önceki hali de ortaya çıktı. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenildi.

BAKAN KURUM: ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, İstanbul'daki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

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