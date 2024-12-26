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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'da arıza yaptı!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken arızalandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'da arıza yaptı!
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken arızalandı.

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'da arıza yaptı!

Alınan bilgiye göre, "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken arızalandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'da arıza yaptı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tankerin çekilmesi için çalışma başlatılırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

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Kaynak:AA

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