İsrailli Siyonistlerden İmamoğlu'na tam destek: Eli içki şişesi tutan gençler İmamoğlu cephesine koştu! İşte, o ilginç görüntüler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için sokaklara dökülen CHP'lilere işgalci İsrail'den tam destek geldi. İstanbul sokaklarını karıştırmak isteyen Siyonist güçler terör örgütü PKK'ya çağrıda bulundu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. Ayrıca 19 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

19 KİŞİ FİRARİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarınsan soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan da soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Başsavcılığın gözaltı kararı sonrası yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

SARAÇHANE'DE İÇKİ ŞİŞELERİ TOKUŞTURULDU

Gözaltı süreci devam ederken yasağına rağmen İmamoğlu destekçileri Saraçhane'de İBB binasının önünde toplandı. Burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı programda sık sık hükümete yönelik hakarete varan sloganlar atıldı.

Bunların yanında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu. Saraçhane'ye protestolar için gelen bir kişinin elinde bira ve 'Şerefine Tayyip' pankartı olduğu görüldü.

Ramazan ayına aldırış etmeden fotoğrafları paylaşan kişinin hakaret söylemleri yoğun tepki çekti.

İSRAİL'DEN İMAMOĞLU PROTESTOSUNA DESTEK

Öte yandan terör devleti İsrail, İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu protestolarına tam destek verdi.

İşgalci İsrail haber sayfalarında, Türkiye'deki protestoları kutlayarak terör örgütü PKK'ya bu durum fırsata dönüştürme ve daha fazla hareket geçme eğiliminde bulunmaya başladı.

Kaynak: İNTERNETHABER

Ali Kurt, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?

İBB'nin eski genel sekreteri Buğra Gökçe, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, neden gözaltına alındı?

Murat Abbas, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?