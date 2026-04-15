İsrail'in güvendiği Mossad çöktü: Ajanlar tek tek deşifre oldu!

Savaşın başında büyük bir rol oynayan MOSSAD, içerideki ajanları sayesinde İsrail'e İran’ın tepe yöneticilerini öldürtmüştü. Alt kademelere sızamayan MOSSAD bu kez çuvalladı, siyonist yönetim İran’da istediğini alamadı.

İran’ın İsrail ve ABD ile savaşında istihbarat belirleyici faktör oldu. İsrail istihbaratı, dinî lider Ali Hamaney ve çevresindeki kritik isimleri nokta atışı operasyonlarla öldürdü. İsrail istihbarat birimi MOSSAD, alt kademelere sızamadığı için rejimi yıkma hedefine ulaşamadı.

Gazze kasabı Netanyahu, İran hezimetinin faturasını MOSSAD Başkanı David Barnea’ya kesti. Netanyahu istihbaratın başına Romam Gofman’ı getirdi. İsrail gazeteleri “O da diğerlerine benzetiliyor; tek farkı kippa takmaması” diye yazdı. Haziranda görevi devredecek olan Barnea dün “Misyonumuz rejim değiştiğinde tamamlanacak” açıklamasını yaptı.

İRAN’I TANIYAMADILAR

İstihbarat ve terör uzmanı Ercan Çitlioğlu’na göre, MOSSAD’ın İran’ı yeterince tanımadığının ortaya çıkması ve analizlerinin yetersiz kalması savaşın seyrini değiştirdi. Çitlioğlu “Çünkü sistemin kodlarını çözemediler ve hesap hatası yaptılar” dedi. Çitlioğlu “MOSSAD, İran içerisinde etkin bir istihbarat ağı kurmuştu. Bunun meyvesini ilk operasyonda fazlasıyla topladı. Fakat bu ağ rejim değiştirici etki üretemedi. Bunun en belirgin sebebi tüm hesaplarını Kürt, Türk, Beluci, Fars ve Arap etnisitesi üzerinden yapmalarıydı. Şii-Caferi denklemini de hesap edemediler” diye konuştu.

AJANLARI TEK TEK DEŞİFRE OLDU

Eski MİT’çi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı da İsrail istihbaratının İran’da istediğini alamadığını söyledi. Darıcılı şu değerlendirmelerde bulundu: Bu savaş ve istihbarat boyutu, tam bir kitap konusu olacak cinsten. Burada en can alıcı nokta, İsrail’in dekapitasyonla (başı koparma) sonuç alınamayacağını anlamış olmasıdır. Evet tüm siyasi, askerî başları aldılar ancak sistemin iflasını sağlayamadıkları gibi dirençle karşılaştılar. İran içindeki istihbarat ağı çöktü. Kısa vadeli sonuç alamadıkları için ajanlar deşifre oldu. İsrail için çalışan muhbirler taraf değiştirdi. Diğer yandan Rusya ve Çin, İran’a gelişmiş istihbarat katkısı sundu. Bazı şeyler İran’ın savaş ve istihbarat kapasitesinin üzerindeydi. Örneğin F-35 savaş uçağı Çin teknolojisiyle düşürüldü. Çin radarları, İHA-SİHA’ları ve hava savunma sistemleri sonuca etki etti. Bu gelişmeler ABD-İsrail savaş uçaklarının İran hava sahasından korkmasına sebebiyet verdi. Amaç gerçekleşmediği için ilk fatura MOSSAD Başkanı’na kesildi. Bundan sonra İsrail içi tartışmalar daha da yoğunlaşacaktır.

DAHA ÇOK KELLE GİDECEK

İsrail uzmanı Muhammed Tarık Özkan, ağır bedelden dolayı İsrail’de iç mücadele ve tartışmaların başladığını ifade etti. Özkan “Netanyahu askerî sekreteri Romam Gofman’ı David Barnea’nın yerine MOSSAD’ın başına getirdi. Daha önce de iç istihbarata benzer bir operasyon yapmıştı. Bunun devamı askerî ve sivil bürokrasideki değişikliklerle gelecektir. İdari hiyerarşide ciddi değişimler yaşanabilir. Çünkü Netanyahu şiddet ve savaş gündeminin kasımdaki seçimlere kadar sürmesini istiyor. Ancak anketler seçimin kurtuluş olmadığını gösteriyor. Askerî kanattan itirazlar yükseliyor. Çünkü İsrail savaşta büyük kan kaybetti. Halk da artık gidişata isyan ediyor. Netanyahu 7 Ekim olaylarından bugüne kadar görülmesi gereken yolsuzluk davasını erteletmeyi başardı. Çünkü gerilim ve güvenlik gerekçesi ona bu imkânı sunuyor. Gazze meselesinde iç yapıyı bir biçimde konsolide ediyordu ama İran savaşında lehine olan şartlar aleyhine döndü” diye konuştu.

Kaynak: Haber7

