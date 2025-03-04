İsrail'i Türkiye korkusu sardı! ABD'nin kapısını çaldı 'Türkiye'yi engelleyin' diye yalvardı

İsrail basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne süren Tel Aviv yönetiminin bu hamlenin engellenmesi içn ABD'den yardım istediğine yer verilen haberde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği de ifade edildi.

İSRAİL ABD'NİN KAPISINI ÇALDI TÜRKİYE'Yİ ENGELLEYİN TALEBİNDE BULUNDU

İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne sürerek, Tel Aviv yönetiminin bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurduğunu yazdı.

"TÜRKİYE 3 ASKERİ ÜS KURMAYI PLANLIYOR"

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği iddia edildi. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin, ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DE YER VERİLDİ

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı"na ilişkin iddialarının yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.

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"İSTİKRARSIZLIKTAN MEDET UMANLAR HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.

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