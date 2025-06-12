İsrail tarafından göz altına alınan Yasemin Acar serbest bırakıldı: Yasemin Acar kimdir, Nerelidir, neden gözaltına alınmıştı

İtalya'dan Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenleyerek gemiye el koyarak aralarında Türk Aktivist Yasemin Acar da 12 aktivist gözaltına alınmış daha sonra sebest bırakılmıştı Bu gelişmeler üzerine insanlar "Yasemin Acar kimdir, Nerelidir, neden gözaltına alınmıştı" diye araştırmaya başlandı. İşte Yasemin Acar'ın gözaltına alınma nedeni ve biyografisi.

YASEMİN ACAR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Yasemin Acar, Almanya doğumlu 37 yaşında bir Kürt aktivist. Türkiye’den Almanya’ya göç eden Kürt bir ailenin çocuğu olarak Almanya’da doğdu ve büyüdü.

15 yaşından itibaren mülteciler, insan hakları ve İslamofobiye karşı mücadele ediyor. Ukrayna’daki savaş sırasında Berlin Arrival Support girişimini kurarak 15.000 gönüllüyü organize etti ve Berlin Senatosu’na danışmanlık yaptı.

Filistin mücadelesine uzun süredir destek veren Acar, Berlin’de doğrudan eylemler ve kitlesel protestolar organize ediyor. Ona göre, “barış aramak yerine adalet inşa edilmeli, çünkü adaletin olduğu yerde barış zaten vardır.”

Acar’ın gözaltına alınması, sosyal medyada ve uluslararası insan hakları çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Aktivistler, Yasemin Acar ve diğer gönüllülerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuş israil hükümeti baskılara dayanamayarak Aktivistleri serbest bırakmıştı.

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YASEMİN ACAR NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan "Madleen" gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki Yasemin Acar, ile birlikte 12 gönüllüyü alıkoymuştu.