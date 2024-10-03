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İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı

İran'ın 1 Ekim salı günü ulusal güvenliğini hedef aldığını duyurarak İsrail'e düzenlediği füze saldırısı yankıları sürereken, he Times of Israel ve Yedioth Ahronot gazeteleri, Associated Press’in (AP) servis ettiği Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer verdi.

İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı
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İran'ın geçtiğimiz günlerde 200'e yakın balistik füze ile İsrail'in askeri noktalarını vurmasından sonra İsrail'den yapılan hiç hasar olmadı açıklamasından sonra İsrail'e ait askeri üsteki hasar ortaya çıktı.

HİÇ HASAR OLMADI AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

The Times of Israel ve Yedioth Ahronot gazeteleri, Associated Press’in (AP) servis ettiği Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer verdi.

Haberlere göre, İsrail'in en önemli askeri hava üslerinden biri olan Nevatim Üssü'nün uydu görüntülerinde saldırı nedeniyle pist yakınındaki uçak hangarının çatısında büyük bir delik oluştu, binaların çatısı hasar aldı.

İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı

Nevatim Üssü'ndeki hangarın çatısından etrafa yayılmış büyük moloz parçaları görüldü.

İsrail ordusundan uydu görüntülerine ilişkin henüz yorum yapılmadı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamayla bazı hava üslerinin vurulduğunu kabul ederken, hava kuvvetlerinin "kabiliyetlerine" zarar gelmediğini iddia etmişti.

Açıklamada, füze saldırısının üslerdeki ofis binaları ve bakım alanlarında tahribat yarattığı öne sürülürken, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), mühimmat ya da kritik altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediği ileri sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun füzelerle İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını duyuran İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F-35 ve MOSSAD karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak:AA

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