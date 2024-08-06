Israil Dışişleri Bakanı Katz, hiç rahat durmuyor! Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı! Bu sefer Mansur Yavaş'ı etiketledi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, hiç rahat durmayarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlediği Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşım daha yaptı.

BU SEFER MANSUR YAVAŞI ETİKETLEDİ

Katz bu sefer sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı da etiketledi.



Katz yaptığı paylaşımda, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür." ifadelerini kullandı.

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Dün, antisemit diktatör @rterdogan_ar @RTErdogan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak "İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını" söyledi.



Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti varandaşlarıdır. 57 milyon… pic.twitter.com/x46kHMotYX — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024



İMAMOĞLU, KATZ'A CEVAP VERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Katz'ın kendisini paylaşımına etiketlemesine cevap vererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." ifadelerini kullanmıştı.

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