İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a füze yağdırıyor!

Son dakika haberi... İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında kalan Deyr Amis beldesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr Amis beldesine hava saldırısı düzenledi. Vurulan bölgenin, İsrail'in işgal ettiği alanların dışında kalması dikkat çekti.

İŞGAL HATTI AŞILDI

Bölgeden yansıyan son dakika bilgilerine göre, saldırının gerçekleştiği Deyr Amis beldesi, İsrail güçlerinin halihazırda işgal altında tuttuğu bölgelerin sınırları dışında bulunuyor. Bu durum, saldırının boyutunu ve ateşkesin geleceğini daha da tartışmalı hale getirdi. Yerel kaynaklar sahadaki gerilimi şu sözlerle özetledi:

"İsrail ordusu, anlaşmaya varılan sınırların ötesine geçerek işgal alanı dışındaki yerleşim alanlarını doğrudan hedef aldı ve ateşkesi açıkça ihlal etti."

BÖLGEDE TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Bilindiği üzere, taraflar arasında uzun uğraşlar sonucu sağlanan ateşkes antlaşması bölge halkı için bir umut ışığı olmuştu. Ancak işgal hattı dışındaki bölgelere yönelik bu son hava saldırısı, diplomatik çabalara ağır bir darbe indirdi. Uluslararası kamuoyunun, bölgedeki sükuneti tehlikeye atan bu sıcak gelişmeye vereceği tepki merakla bekleniyor.

