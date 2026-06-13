Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi

30 KENT İÇİN SARI KODLU ALAR
MMeteoroloji, sağanak yağış nedeniyle 30 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller arasında Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Çanakkale, Denizli, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Osmaniye ve Karaman da yer aldı.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.