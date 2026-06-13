Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Cumartesi günü için 30 kente sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı ve serin havanın etkili olması öngörülürken, doğu kesimlerde sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşmesi bekleniyor. 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla ise yağışlı havanın yerini tekrar güneşli yaz günlerine bırakacağı değerlendiriliyor.