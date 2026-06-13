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Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi

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Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Cumartesi günü için 30 kente sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı.
Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Cumartesi günü için 30 kente sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı ve serin havanın etkili olması öngörülürken, doğu kesimlerde sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşmesi bekleniyor. 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla ise yağışlı havanın yerini tekrar güneşli yaz günlerine bırakacağı değerlendiriliyor.

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 2 212

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğusunda aralıklı yağış öngörülüyor.

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 3 312

30 KENT İÇİN SARI KODLU ALAR

MMeteoroloji, sağanak yağış nedeniyle 30 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller arasında Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Çanakkale, Denizli, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Osmaniye ve Karaman da yer aldı.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 4 412

İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 5 512

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 6 612

DOĞUDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirildi.

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 7 712

HAFTA BAŞINDA YAZ HAVASI GERİ DÖNECEK

Hafta sonu etkili olacak serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklıkların 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden artması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde pazartesi öğle saatlerinden sonra güneşli havanın etkisini artıracağı, sıcaklıkların yeniden 29-30 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 8 812

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 HAZİRAN CUMARTESİ

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 9 912

13 HAZİRAN PAZAR

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 10 1012

13 HAZİRAN PAZARTESİ

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 11 1112

13 HAZİRAN SALI

Hafta sonu planlar iptal: Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı geldi 12 1212

13 HAZİRAN ÇARŞAMBA

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