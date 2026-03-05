Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyi öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu öğle saatlerine kadar yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.