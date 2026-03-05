  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, olurken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış beklenmekte... Peki bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyi öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu öğle saatlerine kadar yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT