Elen Musk ahmaklık dedi, Selçuk Bayraktar 12 den vurdu! Tom Cruise'lu benzetmesi gündem oldu

DİKKAT ÇEKEN SELÇUK BAYRAKTAR YORUMU

Musk’ın bu çıkışının, bir zamanlar F-35 konsorsiyumu parçası olan başka bir NATO ülkesi için ayrı bir anlamı da var kuşkusuz. Türk silahlı insansız hava araçları segmentinin en dikkat çekici markası Baykar’ın teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, çektiği bir videoyla Türk Hava Kuvvetleri’nin F-35 alamamasının aslında olumlu bir gelişme olduğunu, geleceğin robotik harp sistemlerinde parlayacağını belirtmişti.

Musk ve Bayraktar tarafından ortaya konulan vizyon isabetlidir, ancak 2040’lı ya da 2050’li yıllar sonrası için bir gelecek tasavvurudur. O noktaya ulaşmak için en az 15-20 yıl, hatta daha fazlasına ihtiyaç vardır. Ve maalesef, bahse konu yıllar savaşlarla geçecek gibi görünüyor. Savaşlar da geleceğin silahlarıyla değil eldeki silahlarla icra edilecek. Bu analitik şerh, bir askeri havacılık klasiği olan Top Gun’ın ikinci filminde dile getirildi. Tom Cruise tarafından canlandırılan donanma pilotu "Maverick", komutanının insanlı uçakların ve pilotların devrinin kapandığına ilişkin kesin sözleri karşısında, "Belki de öyle, efendim. Ancak, bugün değil" cevabını vermişti.