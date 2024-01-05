iPhone 17 planı sızdırıldı! iPhone 17 hayallerin bile ötesinde olacak

Eylül 2023'te Apple, kullanıcılara yeni iPhone modellerini sundu. iPhone 15'in 12 megapiksel ön kamerasının beş plastik lens elemanlı olduğu biliniyordu. Ancak iPhone 16 piyasaya sürülmeden önce iPhone 17 ile ilgili bazı bilgiler sızdı.

İPHONE 17'nin Performansı Nasıl Olacak?

iPhone 16 ve 17'nin aynı donanımsal özelliklere sahip olması beklenirken, Apple'ın iPhone 17 ile birlikte önemli bir yükseltme yapmaya hazırlandığı söylendi.

Ön kameranın 24 megapiksele yükseltilmesi planlanıyor.MacRumors'a göre Apple, iPhone 17'nin ön kamerasını 24 megapiksele yükseltecek.

Haberde, kameranın görüntü kalitesinin önemli ölçüde artacağı söylendi.Daha yüksek çözünürlükler kullanıcıların daha kaliteli fotoğraflar çekmesine olanak tanır.Ek olarak, yüksek sayıda piksel daha ince ayrıntıları yakaladığından, görüntüler daha net ve canlı olacak.

IPHONE 17 PRO'nun Yeni FACE ID Teknolojisi

Dinamik Ada'nın boyutunu küçültmesi ve panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk iPhone olması bekleniyor.

Ayrıca, Apple'ın ön kameralarında dairesel bir kesik içeren en yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri olduğu belirtildi.2027'nin "Pro" iPhone modellerinde Apple'ın ekran altı kameraları kullanarak gerçek bir "tüm ekran" görünümü sunması bekleniyor.