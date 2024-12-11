Instagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapaı bakanlığından yapılan açıklamada, ınstagram'a giriş ve paylaşım yapılamadığı sorunun çözülmeye çalışıldığı belirtildi.

BAKAN YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA

WhatsApp, Web WhatsApp, Facebook ve Instagram erişim sorunu ile gündemde. WhatsApp uygulamasına girememe, mesajların gitmemesi, fotoğraf ve video gönderememe gibi yaşanan problemler çok sayıda kullanıcı tarafından diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden gündeme getirildi. Ayrıca Instagram ve Facebook'ta da erişim sorunu meydana geldi. Sosyal medya erişim sorunu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.