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İngiltere Başbakanı Starmer istifa ettiğini duyurdu

Starmer İşçi Partisi liderliğinden istifa etti: Starmer parti ile görüşüp bir takvim belirleneceğini ve süreç tamamlanana kadar görevinde devam edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Starmer istifa ettiğini duyurdu
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İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Starmer İşçi Partisi liderliğinden istifa etti: Starmer parti ile görüşüp bir takvim belirleneceğini ve süreç tamamlanana kadar görevinde devam edeceğini söyledi.

Starmer'ın açıklamalarında yeni liderin Eylül itibariyle belirleneceğine işaret edildi.

Starmer’ın yerine İngiltere’nin Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham’ın geçmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Starmer istifa ettiğini duyurdu

Starmer’a yakın bazı bakanlar, görevden ayrılmasını istememelerine rağmen, değişimin kaçınılmaz olduğuna inandıklarını kendisine iletmişti.

Starmer "Adaylık süreci 9 Temmuz'da başlayacak. Yarış tamamlanana kadar görevde kalacağım" dedi.

Burnham’ın destekçileri arasında hükümetin izleyeceği yön konusunda görüş ayrılıkları sürüyor. Burnham’a yakın bazı isimler, mevcut Enerji Bakanı Ed Miliband’ın maliye bakanlığı görevine getirilmesine karşı çıkıyor.

Ayrıca sol kanattaki bazı isimler, Burnham’ın göç konusunda daha sert bir çizgisiyle bilinen İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’u görevde tutmayı tercih etmesinden şimdiden hayal kırıklığı duyduklarını belirtiyor. Bu kesim, Hazine Bakanlığı’na sol görüşlü bir ismin atanmamasının parti içindeki bu kanadı daha da uzaklaştırabileceğini ifade ediyor.

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