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Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Gürlek, Mardin merkezli soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!
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Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Gürlek, Mardin merkezli soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!

Bakan Gürlek, operasyona dair şu detayları paylaştı;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

10 MİLYAR TL PARA HACMİ

Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK’a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir."

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