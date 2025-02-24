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İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı!

Son dakika: İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı! İşte önemli detaylar...

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı!
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Son dakika: İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı! İşte önemli detaylar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturmasına kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu.

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı!

MAZERET DİLEKÇESİ SUNDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturmasına kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu. Savcılığın 26 Şubat davetine gelemeyeceğini belirtti. Savcılık 5 Mart'a gün verdi.

İmamoğlu 5 Mart'ta savcı karşısında ifade verecek.

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