İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı!
Son dakika: İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı! İşte önemli detaylar...
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Son dakika: İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı! İşte önemli detaylar...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturmasına kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu.
MAZERET DİLEKÇESİ SUNDU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturmasına kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu. Savcılığın 26 Şubat davetine gelemeyeceğini belirtti. Savcılık 5 Mart'a gün verdi.
İmamoğlu 5 Mart'ta savcı karşısında ifade verecek.
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı!
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