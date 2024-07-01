İlkokul mezunu personel alınacak! Kızılay personel alım ilanı

İş arayanların yüzünü güldürecek yeni iş fırsatları, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Türk Kızılayı tarafından sunuluyor. Temizlik ve sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler için harika bir fırsat! 27 Haziran itibarıyla Kızılay, yeni personel alımı ilanlarını yayınladı.

YAYINLAMA
Google News
İlkokul mezunu personel alınacak! Kızılay personel alım ilanı

Kızılay'ın en son açıklamasına göre, temizlik görevlisi ve yaşlı bakım teknisyeni pozisyonları için yeni personel aranıyor. Temizlik görevlisi pozisyonu için en az ilköğretim mezunu olmak yeterli, ancak yaşlı bakım teknisyenliği pozisyonu için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya sertifikalı kursları tamamlamış adaylar aranır. Her iki pozisyonda da işbirliği becerileri, iletişim becerileri ve konuyla ilgili deneyim gereklidir.

Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladıEmekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı

Sigara zammı öne çekildi! Sigara zammı başladı! İşte zamlı fiyatlar…Sigara zammı öne çekildi! Sigara zammı başladı! İşte zamlı fiyatlar…

5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı

Online olarak başvuru yapmak mümkündür; Kızılay kariyer sayfasına girerek CV oluşturabilir ve başvurunuzu tamamlayabilir. Kızılay'ın resmi web sitesi, iş başvurularının son tarihlerini içerir. İlgili pozisyonlara başvurmadan önce, başvuru koşullarını ve başvuru sürecini dikkatlice incelemeniz tavsiye edilir.

Bu iş fırsatları, hem iş arayanlara yeni kariyer fırsatları sunarak hem de iş gücü piyasasına katkıda bulunarak ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlamaktadır. Bu iş ilanları, Kızılay'ın sosyal sorumluluk projeleri ve insan odaklı yaklaşımı nedeniyle hem iş dünyasında hem de toplumsal kalkınmada önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Belediye personeller alacak! KPSS şartı yok, tecrübesiz personel alımı
Belediye personeller alacak! KPSS şartı yok, tecrübesiz personel alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Kendi partileri bile isyan etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Kendi partileri bile isyan etti!
Sinan Ateş davasının ilk duruşması başladı! İşte ifadelerden önemli detaylar...
Sinan Ateş davasının ilk duruşması başladı! İşte ifadelerden önemli detaylar...
Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonu MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonu MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Son Haberler
İlkokul mezunu personel alınacak! Kızılay personel alım ilanı
İlkokul mezunu personel alınacak! Kızılay personel alım ilanı
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son gelişme: Rus ordusu, Ukrayna'da iki bölgeyi daha ele geçirdi!
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son gelişme: Rus ordusu, Ukrayna'da iki bölgeyi daha ele geçirdi!
İstanbul Kağıthane'de akıl almaz olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı!
İstanbul Kağıthane'de akıl almaz olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı!
Cezaevinde mahkumla seks yapan memurun görüntüleri ortaya çıktı! Hücre arkadaşı kayda almış
Cezaevinde mahkumla seks yapan memurun görüntüleri ortaya çıktı! Hücre arkadaşı kayda almış
Son dakika! Bakan Şimşek soruları canlı yayında tek tek yanıtlıyor: Gri listeden nasıl çıkıldı?
Son dakika! Bakan Şimşek soruları canlı yayında tek tek yanıtlıyor: Gri listeden nasıl çıkıldı?
Kayseri’de sular durulmuyor! Halk meydana indi, 10 polis yaralandı
Kayseri’de sular durulmuyor! Halk meydana indi, 10 polis yaralandı
Çok Okunanlar
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı
Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı
5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı
5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı
TRT’den flaş açıklama! Türkiye – Avusturya maçını izlemek için bunu yapın
TRT’den flaş açıklama! Türkiye – Avusturya maçını izlemek için bunu yapın
Yorumlananlar