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Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları

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Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergi kararları piyasaları olumsuz etkilerken en çok etkilenen de altın oldu, son günlerde bir inen bir çıkan altın Trump'ın gümrük vergi kararını 90 gün ertelemesi ile tekrar baş döndürücü yükselişe geçti. İşte 10 Nisan 2025 güncel altın fiyatları. gram çeyrek cumhuriyet ons altın fiyatları.
Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.806,59

SATIŞ(TL) 3.807,05

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.765,10 1,11 %

Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.336,00

SATIŞ(TL) 6.406,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.349,00 0,90 %

Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 12.676,00

SATIŞ(TL) 12.812,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 12.693,00 0,94 %

Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 24.646,41

SATIŞ(TL) 25.134,20

ÖNCEKİ KAPANIŞ 24.691,87 1,79 %

Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları 5 57

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 25.252,00

SATIŞ(TL) 25.484,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 25.271,00 0,84 %

Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları 6 67

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.118,99

SATIŞ(USD) 3.119,38

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.083,05 1,18 %

Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları 7 77

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 100.650,00

SATIŞ(USD) 100.700,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 98.850,00 1,87 %

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