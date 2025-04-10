Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergi kararları piyasaları olumsuz etkilerken en çok etkilenen de altın oldu, son günlerde bir inen bir çıkan altın Trump'ın gümrük vergi kararını 90 gün ertelemesi ile tekrar baş döndürücü yükselişe geçti. İşte 10 Nisan 2025 güncel altın fiyatları. gram çeyrek cumhuriyet ons altın fiyatları.

1 7 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.806,59 SATIŞ(TL) 3.807,05 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.765,10 1,11 % 2 7 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 6.336,00 SATIŞ(TL) 6.406,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.349,00 0,90 % 3 7 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 12.676,00 SATIŞ(TL) 12.812,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 12.693,00 0,94 % 4 7 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 24.646,41 SATIŞ(TL) 25.134,20 ÖNCEKİ KAPANIŞ 24.691,87 1,79 % 5 7 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 25.252,00 SATIŞ(TL) 25.484,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 25.271,00 0,84 % 6 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.118,99 SATIŞ(USD) 3.119,38 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.083,05 1,18 % 7 7 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 100.650,00 SATIŞ(USD) 100.700,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 98.850,00 1,87 %



