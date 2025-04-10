Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları
Altın şaşırtmaya devam ediyor! Bir inen bir çıkan altında baş döndürücü yükseliş: 10 Nisan güncel altın fiyatları
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ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergi kararları piyasaları olumsuz etkilerken en çok etkilenen de altın oldu, son günlerde bir inen bir çıkan altın Trump'ın gümrük vergi kararını 90 gün ertelemesi ile tekrar baş döndürücü yükselişe geçti. İşte 10 Nisan 2025 güncel altın fiyatları. gram çeyrek cumhuriyet ons altın fiyatları.