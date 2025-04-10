Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzin fiyatlarında büyük düşüş devam ediyor! İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki küresel düşüşün Türkiye'ye olumlu yansımasıyla birlikte, benzin fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşanıyor. Bu gelişme, hem bireysel tüketiciler hem de ticari kullanıcılar için ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağladı. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki bu iyimser tablo, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara göre değişkenlik gösterebilir. Gözler şimdi, bu indirimin devam edip etmeyeceğinde.