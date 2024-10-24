29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlikleri nerede kutlanacak?
TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Ankara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 29 Ekim kutlamalarının iptal edilip edilmediğini ve kutlamaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini vatandaşlar merak ediyordu.
Terör saldırısı nedeniyle Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi.
Vatandaşlar ayrıca 29 Ekim etkinliklerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ve iptalin tüm şehirleri kapsayıp kapsamadığını soruyor. 29 Ekim etkinlikleri hangi illerde iptal edildi?
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ANKARA'DAKİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ!
Terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.
Kahramankazan ilçemizde meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle Cumhuriyet Bayramı boyunca düzenlenecek tüm etkinlikler iptal edildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.