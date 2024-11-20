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İddianame tamamlandı: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 3 yıl hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için "şüpheli" sıfatı ile ve haklarında yasa dışı bahse teşvik iddiası ile 3 yıla kadar hapis istendi.

İddianame tamamlandı: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 3 yıl hapis istemi!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için "şüpheli" sıfatı ile ve haklarında yasa dışı bahse teşvik iddiası ile 3 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame tamamlandı: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 3 yıl hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.

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Kaynak:AA

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