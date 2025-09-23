İçişleri Bakanlığı harekete geçti: İzmir'de çöpleri toplanmayan 3 CHP'li belediyeye inceleme başlatıldı

İzmir'in Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde toplanmayan çöplerin çevre ve halk sağlığını tehdit etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. İzmir'e gönderilen iki müfettiş, belediyelerden yaşanan çöp sorunu hakkında bilgi ve belge talep edecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı 3 belediyeye yazı göndererek toplanmayan çöplerin ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulandı.

İzmir'de vatandaşın "Kimse sesimizi duymuyor pisliğe mahkum edildik" diye şikayet ettiği çöp sorunu giderek katlanıyor. Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde toplanmayan çöplerin çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iki mülkiye müfettişini İzmir'e görevlendirerek yaşanan çöp sorununa ilişkin bilgi ve belge talep etti.

3 BELEDİYEYE İNCELEME

Ağır çöp sorunlarının yaşandığı öne sürülen Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleri hakkında inceleme başlatıldı.

BAKANLIK DENEYİMLİ İSİMLERİ GÖREVLENDİRDİ

Görevlendirilen müfettişlerden Mehmet Fatih Çelikel, daha önce kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yapmıştı. Diğer müfettiş Doç. Dr. Ahmet Apan ise çeşitli kaymakamlık görevlerinin yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, ayrıca " Türkiye'de Mülki İdare" üzerine akademik çalışmalarıyla tanınıyor.

BAKANLIKTAN BELEDİYELERE YAZI

Öte yandan bakanlığın belediyelere gönderdiği yazıda, özellikle Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde çöplerin ilçe belediyeleri tarafından düzenli şekilde toplanmadığı belirtildi. Ayrıca toplanan çöplerin de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık bertaraf tesislerine kabul edilmediği iddia edildi.Yazıda, bu durumun ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:"Çöp yığınlarının oluştuğu, bunun çevre ve toplum sağlığı açısından tehdit oluşturduğu, çöplerin düzenli toplanmaması nedeniyle vatandaşlar tarafından kontrolsüz biçimde atıkların bırakıldığı alanların insan sağlığını tehdit ettiği, hastalıkların hızla yayılmasına, toprak kirlenmesine, yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenmesine, çevreye rahatsız edici koku yayılmasına, haşere ve böcek sorunlarına neden olunduğu, çöplerin toplanmamasından kaynaklı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının ağır sonuçlar doğurabileceği" belirtildi.

