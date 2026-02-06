Camiye gelen cemaat minareyi görünce şaştı kaldı!

Osmaniye'de bir cami minaresi aşırı rüzgara dayanamayıp yıkıldı. Camiye gelen cemaat ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Osmaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çevrede hasara oluştu. Rüzgarın şiddetine dayanamayan bir caminin minaresi ise devrildi.

Görenlerin ilk başta anlam veremediği olay, Düziçi ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

DEVRİLEN MİNAREYİ AĞAÇLAR TUTTU

Kısa sürede etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Merkez Camii’nin minaresi devrildi. Devrilen minare, cami bahçesinde yer alan ağaçların üzerine düşerek asılı kaldı.

Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, minarenin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak kaldırma çalışması başlattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Instagram'da 'yatırım uzmanı' adıyla milyonlarca liralık vurgun: 65 kişi gözaltına alındı!

Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: Bir camide meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var!

Türkiye onu bu resmi ile hafızalara kazımıştı: 6 Şubat depreminin 3. yılında kızının mezarına koştu