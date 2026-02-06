  1. Anasayfa
Camiye gelen cemaat minareyi görünce şaştı kaldı!

Osmaniye'de bir cami minaresi aşırı rüzgara dayanamayıp yıkıldı. Camiye gelen cemaat ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Camiye gelen cemaat minareyi görünce şaştı kaldı!
Yayınlanma:

Camiye gelen cemaat minareyi görünce şaştı kaldı!

Osmaniye'de bir cami minaresi aşırı rüzgara dayanamayıp yıkıldı. Camiye gelen cemaat ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Osmaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çevrede hasara oluştu. Rüzgarın şiddetine dayanamayan bir caminin minaresi ise devrildi.

Görenlerin ilk başta anlam veremediği olay, Düziçi ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Camiye gelen cemaat minareyi görünce şaştı kaldı!

DEVRİLEN MİNAREYİ AĞAÇLAR TUTTU

Kısa sürede etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Merkez Camii’nin minaresi devrildi. Devrilen minare, cami bahçesinde yer alan ağaçların üzerine düşerek asılı kaldı.

Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Camiye gelen cemaat minareyi görünce şaştı kaldı!

KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, minarenin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak kaldırma çalışması başlattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

