Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak yağış var! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu akşam kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu güneybatı , öğle saatlerinden sonra batısı zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, gece batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in doğusu akşam 2,0 ila 3,0 m , Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, batısı güneybatı, akşam batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, akşam geneli 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.