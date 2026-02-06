TÜVTÜRK istasyonunda darp edilen o polis hayatını kaybetti!

  1. Anasayfa
Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonuna aracının muayenesi için giden polis memuru M.O.K., çıkan kavgada aldığı darbeler sonucunda hastanede hayatını kaybetti...

Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonunda çıkan tartışmada darbedilen polis memuru M.O.K., hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da polis memuru M.O.K., araç muayenesinde çıkan tartışmada darp edilmesi sonucu hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili şüphelilerden S.A. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis memuru M.O.K., darp sonrası üç gün yoğun bakımda tedavi gördü.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ekran Haber'in özel haberine göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat'ta polis memuru M.O.K., aracını rutin muayene için TÜVTÜRK istasyonuna götürdü. Görevliler, stop lambasının yanmadığını belirterek aracı muayeneden geçirmedi.

İSTASYON ÇALIŞANLARI POLİS MEMURUNU DARP ETTİ

Karara tepki gösteren M.O.K. ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede hakaret ve tehdit içeren kavgaya dönüştü. İddiaya göre çalışanlar, polis memuru M.O.K.'yi darp etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.O.K.'yi hastaneye kaldırdı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Gazi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.O.K., üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından Y.K. ve S.A., "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 Şubat'ta gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Y.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, S.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

