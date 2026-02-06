Son dakika! Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat: 14:16'da Erzincan'ın Kemah ilçesinde yerin 4.52 metre derinliğinde, 4.9 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin çevre illerde de hissedildiği aktarılıyor.

OLUMSUZ BİLGİ YOK

Depreme ilişkin AFAD tarafından gelen açıklamada, olumsuz durum yaşanmadığı ve saha çalışmalarının sürdüğü belirtildi.