İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 6 ülkede kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs 'Kafes-30' Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı"

10 ŞAHISIN 6 ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son zamanlarda yapılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla İstanbul emniyet güçlerinin yaptığı geniş çaplı çalışmaların sonucunda bir başaralı operasyon daha gerçekleşti. 6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs 'Kafes-30' Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

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