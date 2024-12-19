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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı! Mersin'de gümrükte dev operasyon: Memurlar ve müşavirler gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: Bakan Yerlikaya, Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen "ZİNCİR" operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı! Mersin'de gümrükte dev operasyon: Memurlar ve müşavirler gözaltında!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: Bakan Yerlikaya, Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen "ZİNCİR" operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Mersin'de yapılan "ZİNCİR" operasyonuna dair açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı! Mersin'de gümrükte dev operasyon: Memurlar ve müşavirler gözaltında!

Yerlikaya, "10 Aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 Şüpheli Yakalandı!" ifadelerini kullandı.

34 KAMU GÖREVLİSİ VE 114 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda düzenlenen operasyonda; 34 kamu görevlisi ile Gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı! Mersin'de gümrükte dev operasyon: Memurlar ve müşavirler gözaltında!

Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz." dedi.

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Kaynak:AA

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