Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi: Toplantıdan yine rakam çıkmadı!

TOPLANTIDAN RAKAM ÇIKMADI
Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, rakam gündeme gelmediğini açıkladı. Ağar, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonucun gelebileceğini dile getirdi.
Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, "Para talep eden tarafız, ona göre tavır alacağımızı söyledik." dedi.
Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini belirten Ağar, "8 milyonluk asgari ücretli kirasını, tenceresini kaynatsın ödesin diye gündeme getirdik. Söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor. " ifadelerini kullandı.