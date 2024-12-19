Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi: Toplantıdan yine rakam çıkmadı!

Asgari ücreti belirlemek için son aşamaya gelindiğini hatırlatan Ağar, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Hükümet ve işverenlerin yaklaşımları samimi gelirse tahmin ediyorum kısa süre içerisinde sonuçlandırırız. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesini yaptı.

Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki 4 işçinin tekliflerini sunup sunmadığına ilişkin soru üzerine, "Her şeyimiz hazır, karşı tarafa göre tavrımızı alacağız. Biz görüştük, her şey baştan hazır bugün de görüşeceğiz. İnşallah sonuca bağlarız." cevabını verdi.

Ağar, açıklamalarının ardından komisyon toplantısına katılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gitti.