Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesinde 'Suriye' mesajı! 'Güvenliğe toprak bütünlüğüne önem veriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde 'Suriye' mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve toplantısında yaptığı konuşmada "Suriye'nin toprak bütünlüğüne büyük önem atfediyoruz. Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturuma katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşması'nı onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

KARDEŞ AZERBAYCAN'A 'HOŞGELDİN' MESAJI

Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.

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Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Suriye süratle ayağa kaldırılmalı. Terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. D-8 olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Suriye'de istikrar sağlanması için çalışmaları sürdüreceğiz.''

LİDERLER AYAKTA KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı. Erdoğan toplantı öncesi zirve için hazırlanan defteri imzaladı.

Salona girişinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından karşılanan Başkan Erdoğan kendisini ayakta bekleyen liderlerle tek tek selamlaştı.

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