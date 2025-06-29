İbrahİm ( Abraham ) anlaşması nedir? İbrahim anlaşmasını hangi devletler imzaladı? Türkiye İbrahim anlaşmasına nasıl bakıyor?

İbrahim Anlaşmaları (İngilizce: Abraham Accords), İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan bir dizi anlaşma olan anlaşmayı insanlar İbrahim anlaşması nedir? Abraham ne demektir İbrahim anlaşması hangi devletler arasında yapıldı? diye araştırmaktadır. işte İbrahim anlaşması ilgi detaylı tüm bilgiler.

İBRAHİM ( ABRAHAM ) ANALAŞMASI NEDİR?

İbrahim Anlaşması, 13 Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yapılan anlaşmadır. Her üç semavi dinde de Hz. İbrahim ve iki oğlunun önemli bir yeri vardır. Müslümanlara göre büyük oğul Hz. İsmail, Hıristiyan ve Yahudilere göre ise küçük oğul Hz. İshak ön plandadır. Dolayısıyla Hz. İbrahim’in iki oğlunu önemseyenlerin aralarında yaptığı anlaşmadır..

İBRAHİM ANLAŞMASINI HANGİ DEVLETLER İMZALADI?

Birleşik Arap Emirlikleri bu anlaşmayla birlikte İsrail'in Mısır'dan ve Ürdün'den sonra anlaşma yaptığı üçüncü Arap ülkesi olmuştu ve Körfez ülkeleri arasında İsrail'le anlaşan ilk ülke konumundadır. BAE ile yapılan anlaşmanın şoku yankılanırken

Umman Sultanlığı, Mısır, Ürdün ve Bahreyn üst düzey resmi açıklamalarla anlaşmadan duydukları memnuniyeti beyan ettiler. Suudi Arabistan’ın sessiz kalması, Kral Selman’ın İsrail ile normalleşmeye karşı olması nedeniyle Prens Muhammed bin Selman’ın anlaşmaya olan desteğini açıklayamadığı yorumlarına neden oldu.

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TÜRKİYE İBRAHİM ANLAŞMASINA NASIL BAKIYOR?

Türk-İsrail ilişkilerinde yaşanan en önemli kırılma anlarından biri olan Davos Krizi’nin, İsrail’in 2008/2009’da Gazze’ye yönelik üç haftalık saldırısında 1.200’den fazla masum insanın hayatını kaybetmesinden hemen sonra olduğunu hatırlamak gerekir.

Türkiye, BAE’nin tam tersi bir şekilde, İsrail’in en saldırgan olduğu dönemlerde bu ülkenin karşısına dikilmiştir. İsrail lobisinin oyuncağı olmayı reddetmiş ve bu tercihinden dolayı, başta Abu Dabi olmak üzere bu lobinin tetikçilerinden gelen her türlü saldırıya karşı direnmektedir.

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