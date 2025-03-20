İBB'ye yönelik soruşturmada önemli gelişme: Ekrem İmamoğlu ve 87 şüphelinin ifadesi başladı! İşte, önemli ayrıntılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

19 KİŞİ ARANIYOR

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

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Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA SÜRECİ

Soruşturma sürecinde ifade işlemleri devam ederken, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu olaylar, İstanbul'da büyük bir yankı uyandırdı. Gözaltına alınan kişilerin suçlamalara verecekleri cevaplar ve yargı süreci, önümüzdeki günlerde daha fazla netlik kazanacak.

*Suç örgütü yöneticisi olmak

*Suç örgütüne üye olmak

*İrtikap ve rüşvet almak

*Nitelikli dolandırıcılık yapmak

*Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

*İhaleye fesat karıştırmak

*PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek

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