Merkez Bankası harekete geçti: Piyasalardaki hareketlilik sonrası döviz hamlesi!
Merkez Bankası harekete geçti: Piyasalardaki hareketlilik sonrası döviz hamlesi! İşte, önemli açıklamalar...
Merkez Bankası harekete geçti: Piyasalardaki hareketlilik sonrası döviz hamlesi! İşte, önemli açıklamalar...
TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın duyurusu yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), döviz piyasasındaki hareketlilik sonrası yeni hamle geldi.
Merkez Bankası, kurdaki oynaklığı azaltmak için TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak.
Merkez'in açıklamasında "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denildi.
Dolar/TL dün 41,64, Euro/TL 44,88'e kadar yükselerek rekor tazelemesi sonrasında Merkez Bankası döviz satışı yaparak kuru frenlemişti.
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