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Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum!

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Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum!
Altın yatırımcısının gözü fed faiz kararındaydı: Piyasalar nasıl? İşte, Altın ve dolarda son durum...
Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 1 111

Altın yatırımcısının gözü fed faiz kararındaydı: Piyasalar nasıl? İşte, Altın ve dolarda son durum...

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 2 211

Dün yaşanan sert dalgalanma sonrası bugün piyasalarda sakin seyir gözleniyor. Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası az da olsa prim yaptı. Dolar güne 38 liranın hemen altında başlarken, Euro 41,70 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 3 311

Altın yatırımcısının gözü fed faiz kararındaydı. Karar sonrası sarı metalin ne yönde hareket edeceği merak ediliyordu. Fed faiz kararı altın yatırımcısını sevindirdi.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla hareket etmeye başladı.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 4 411

Fed faizi yüzde 4.5'te sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, uygulanan tarifelerin enflasyonu yükselteceğini, enflasyon hedefine 2026 yılında erişilebileceğini söyledi.

Bu gelişmeyle birlikte risklerin artmış olmasından dolayı altın prim yaptı.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 5 511

ONS ALTIN
Ons altın güne 3048 dolar başladı. Gün içinde en düşük 3045 dolar, en yüksek de 3056 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3049 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Gram altın güne 3718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksek de 3735 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3716 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 3661 liradan alınırken 3767 liradan satılıyor.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 6 611

Dolar/TL dün 41,64, Euro/TL 44,88'e kadar yükselerek rekor tazelemesi sonrasında Merkez Bankası döviz satışı yaparak kuru frenledi.

Dolar bugün 38 liranın hemen altında, Euro 41,70 seviyesinde hareket ediyor.

Doların lira karşısındaki kazancı yılbaşından bu yana yüzde 7,39, Euro'nun yüzde 13,75 oldu.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 7 711

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
Dolar/TL dün 41,64, Euro/TL 44,88'e kadar yükselerek rekor tazelemesi sonrasında Merkez Bankası döviz satışı yaparak kuru frenledi.

Dolar bugün 38 liranın hemen altında, Euro 41,70 seviyesinde hareket ediyor.

Doların lira karşısındaki kazancı yılbaşından bu yana yüzde 7,39, Euro'nun yüzde 13,75 oldu.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 8 811

BORSADA TOPARLANMA ÇABASI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839,83 puandan başladı. Açılışın ardından endeks artıya döndü, yüzde 0.5'in üzerinde primli seyrediyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,46 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.839,83 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,86 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 9 911

DEVRE KESİCİ UYGULANDI
Borsa İstanbul'da dün sert kayıplar yaşandı, iki kez devre kesici uygulanmıştı.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamladı.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 10 1011

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum! 11 1111

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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