Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum!

ONS ALTIN

Ons altın güne 3048 dolar başladı. Gün içinde en düşük 3045 dolar, en yüksek de 3056 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3049 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın güne 3718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksek de 3735 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3716 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3661 liradan alınırken 3767 liradan satılıyor.