Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum!

BORSADA TOPARLANMA ÇABASI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839,83 puandan başladı. Açılışın ardından endeks artıya döndü, yüzde 0.5'in üzerinde primli seyrediyor.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,46 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.839,83 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,86 ile finansal kiralama faktoring oldu.