İBB’ye uzanan skandal dosya: Jetler, villalar, fenomenler… Bebek’te ortaya çıkan kirli ağın merkezinde İmamoğlu tayfası mı var?

Bebek Otel merkezli uyuşturucu, fuhuş ve kumar soruşturması İBB’ye uzanan skandal bir dosya haline geldi. Peki, jetler, villalar, fenomenler… Bebek’te ortaya çıkan kirli ağın merkezinde İmamoğlu tayfası mı var? İşte, dikkat çeken o ilginç detaylar...

Bebek Otel merkezli uyuşturucu, fuhuş ve kumar soruşturması siyasetin kalbine uzandı. Tutuklu sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın ifadelerinde İBB çevresinden bazı isimlerin de geçtiği iddiaları, operasyonu sadece bir magazin dosyası olmaktan çıkarıp büyük bir siyasi krize dönüştürdü.

Bebek Otel merkezli yürütülen uyuşturucu, fuhuş ve kumar soruşturması, yalnızca magazin ve iş dünyasını değil, siyaseti de yakından ilgilendiren iddialarla büyüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın ifadesi ve SABAH yazarı Mahmut Övür’ün bugünkü köşe yazısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Rabia Karaca’nın İfadesinde Kimlerin Adı Geçiyor?

Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre Rabia Karaca, bazı villa partileri ve özel uçuşlarla ilgili ayrıntılar paylaştı. Karaca’nın beyanlarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinde yer aldığı öne sürülen bazı isimlerin de geçtiği iddia edildi.

İfade ve yazılarda adı geçen kişiler arasında şunlar yer alıyor:

-Murat Gülibrahimoğlu

-Tuncay Yılmaz

-İbrahim Bülbüllü

-Fatih Keleş

-Hüseyin Köksal

-Hakan Karanis

Bu isimlerin, söz konusu organizasyonlarda ve temaslarda yer aldığına dair iddialar bulunduğu öne sürülüyor.

Dosyada yer alan bir diğer iddiaya göre; Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz’ün, 30 Ekim 2022’de Murat Gülibrahimoğlu’na ait olduğu öne sürülen bir jetle yolculuk yaptığı ileri sürüldü. Bu detayın, soruşturmanın mali ve lojistik boyutunu genişlettiği belirtiliyor.

Jandarma tarafından yürütülen Bebek Otel merkezli operasyon, ilk etapta bazı iş insanları, sosyal medya fenomenleri ve dizi oyuncularını kapsadı. Operasyonda, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ın da şüpheliler arasında olduğu bildirildi. Soruşturmanın, uyuşturucu, fuhuş ve kumar ağı iddiaları üzerinden derinleştirildiği kaydediliyor.

Mahmut Övür’ün yazısında vurguladığına göre, soruşturmanın bir ucu İBB çevresine uzanıyor. Bu durumun, CHP ve siyaset dünyasında ciddi bir rahatsızlık ve tartışma yarattığı ifade ediliyor. Övür, iddiaların “siyaseti, ekonomiyi ve medyayı etkileyen bir yolsuzluk ekosistemi” tartışmasına kapı araladığını savunuyor.

Köşe yazısında, bazı isimlerin:

-Hafriyat ihaleleri

-Özel uçaklarla para transferi

-Organize eğlence ve ‘âlem’ düzenleri

gibi faaliyetlerle anıldığı iddia edildi. Bu anlatımın, kamu kaynaklarının kullanımı ve siyaset–sermaye ilişkileri açısından ciddi soru işaretleri doğurduğu dile getiriliyor.

KAYNAK: SuperHaber

