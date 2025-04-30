İBB operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 18'i tutuklandı: Aralarında Dilek İmamoğlu'nun abisi de var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2. soruşturma dalgasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 48 kişiden 18'i tutuklanırken aralarında Dilek İmamoğlu'nun abisininde olduğu ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik 2. soruşturma dalgasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 48 kişiden 18'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Sulh ceza hakimliği, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında ev hapsine hükmetti. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in de aralarında bulunduğu 26 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde teşkil edilen çıkar amaçlı suç örgütü" ifadesi kullanırken gözaltına alından 30 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANAN İSİMLER

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk, CHP Eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 4 diğer şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme, iş insanı Rasim Kaya, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, iş insanı Mete Mağden, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü Hakan Aplak, Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür A.Ş. Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu ve Metin Bal tutuklandı.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ FENALAŞTI

İkinci dalga operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da gözaltına alınmış ve dün gece saatlerinde ev hapsi cezası almıştı. Şafak Başa mahkeme çıkışında göğüs ağrısı nedeniyle fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye yatırılan Şafak Başa'nın kontrolleri yapılmaya başlandı.

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