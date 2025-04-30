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Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

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Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Piyasada akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 1 18

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Piyasada akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 2 28

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 3 38

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 4 48

Peki, 30 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 5 58

İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 6 68

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 7 78

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 8 88

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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