Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...