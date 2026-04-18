Son dakika... Hürmüz'ü kapatan İran'a ABD'den tehdit: Yeniden bombalarız! Arabulucu Pakistan devreye girdi..

İran, Trump'ın deniz ablukası tehditleri ve Washington'un aşırı talepleri nedeniyle ABD ile planlanan yeni müzakere turuna onay vermedi. Tahran'ın kararı Pakistan üzerinden ABD'ye iletildi.

Tasnim Haber Ajansı'nın ilgili kurumlara dayandırdığı haberine göre, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılması planlanan yeni müzakere turu şimdilik askıya alındı. Tahran yönetimi, masaya oturmak için henüz resmi bir onay vermedi.

İki ülke arasındaki diplomatik temasların tıkanma noktasına gelmesinde peş peşe yaşanan gelişmeler etkili oldu. Donald Trump'ın İran'a yönelik deniz ablukası uygulanacağı yönündeki sert açıklamaları ipleri gererken, taraflar arasında son dönemde gidip gelen mesajlarda ABD'nin bitmek bilmeyen talepleri krizi daha da derinleştirdi.

"VAKİT KAYBETMEK NİYETİNDE DEĞİLİZ"

İranlı yetkililer, diplomatik sürecin devam edebilmesi için Washington yönetiminin yayılmacı ve aşırı olarak nitelendirilen bu taleplerinden derhal vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Tahran'ın masadaki ciddiyet ve netlik beklentisi şu sözlerle ifade edildi:

"İran, sonuçsuz ve yıpratıcı müzakerelerle vakit kaybetmek niyetinde değildir."

ARABULUCU PAKİSTAN DEVREDE

Diplomatik kulislere yansıyan ve Tasnim muhabirinin aktardığı bir diğer kritik detay ise mesajın iletilme şekli oldu. İran'ın müzakereleri durduran bu kararlı tutumu, arabulucu konumundaki Pakistanlı yetkililer vasıtasıyla resmi olarak Amerikan makamlarına tebliğ edildi.

TRUMP'TAN İRAN TEHDİDİ: YENİDEN BOMBALARIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz Boğazı'nda) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.

İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.

Kaynak: Haber7

Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!

Özkan Yalım’ın sevgilileriyle skandal görüntüleri ortaya çıktı

Hürmüz yeniden kapatıldı: İran Ordusundan son dakika açıklama!