Hindistan-Pakistan savaşı kızıştı: Ateş hattında son durum ne?

Hindistan-Pakistan savaşı kızıştı: 7 Mayıs'ta Hindistan’ın gerçekleştirdiği füzeli saldırılarıyla başlayan savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ateş hattında son durum ne?

Dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında yükselen tansiyon sıcak çatışmaya dönüştü. 7 Mayıs'ta Hindistan’ın gerçekleştirdiği füzeli saldırılarla başlayan savaşta can kaybı 31'e yükselirken 57 kişinin ise yaralandığını belirtildi.

Hindistan'ın 7 Mayıs gecesi Pakistan'a düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, geçtiğimiz gün ulusa seslenerek Hindistan'ın 'saldırısının bedelini ödeyeceğini' duyurdu. Yeni Delhi yönetimi ise Pakistan'ın saldırması durumunda bir kez daha komşu ülkenin topraklarını hedef alacaklarını kaydetti. Keşmir bölgesinde topçu ateşi başlatan Pakistan ordusu, sınırın bazı bölgelerinde Hindistan topraklarına girerek Hintli askerlerle çatışmaya girdi.

İşte Pakistan-Hindistan savaşında saat saat yaşananlar;

PAKİSTAN'DAKİ 3 HAVAALANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

08:41 - Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine dek ara verildiğini kaydetti.

Uçuşların durdurulması nedeniyle birçok hava yolu şirketi Pakistan seferlerini askıya aldı. Pakistan, saldırıların ardından hava sahasını 48 saatliğine kapattığını duyurmuş, bir süre sonra uçuşların yönlendirilmesine yeniden başlanmıştı. Başkent İslamabad ile Lahor varışlı uçuşlar, Karaçi ve diğer şehirlere aktarılıyordu.

HİNDİSTAN'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

08:37 - Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Olayda biri ağır 2 kişi de yaralandı. Olayın özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği kaydedildi.

India Today'in haberine göre Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopter, yerel saatle 09.00 sularında düştü. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi.

PAKİSTAN'IN İKİNCİ EN BÜYÜK ŞEHRİNDE ARKA ARKAYA PATLAMALAR DUYULDU

08:35 - Geo TV'nin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti ve ülkenin ikinci en büyük şehri Lahor'da Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçaları bulundu. Yerel kaynaklar şehirde 3 "büyük patlama sesinin duyulduğunu" doğruladı.

Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü. Haberde, patlama seslerinin havaalanının yakınında duyulduğu kaydedildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI YENİ DELHİ'DE

08:23 - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi diplomatik temaslarda bulunmak üzere Yeni Delhi'ye gitti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Erakçi'nin ziyaretini Hindistan-İran Dostluk Anlaşması'nın 75. yıldönümü vesilesiyle ikili ilişkileri değerlendirme ve geliştirme fırsatı olarak nitelendirdi.

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BBC'nin bildirdiğine göre, Erakçi'nin Hindistan ziyareti, Pakistan'da mevkidaşı Ishaq Dar ile görüşmesinin ardından gerçekleşiyor. İranlı bakanın Pakistan'daki temasları, Hindistan'ın Keşmir'e yönelik hava operasyonlarından bir gün önce sona erdi. İran, daha önce Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasının öncesinde iki ülke arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu.

PAKİSTAN GÜÇLERİ TOPÇU ATEŞİ BAŞLATTI

08:07 - Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, Pakistan ordusunun topçu ateşi başlattığını, Hindistan güçlerinin de bu saldırılara orantılı yanıt verdiğini açıkladı. Pakistan askerlerinin saldırıda Keşmir'deki Kontrol Hattı'nı aşarak hafif silahlarla Hindistan askerlerini hedef aldığını da belirten Bartwal, saldırı sonucu ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

CNN'in haberine göre, iki ülke askeri birlikleri arasında, Nisan ayında Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistlere yönelik saldırı sonrasında artan gerilim nedeniyle Kontrol Hattı boyunca neredeyse her gün çatışma yaşanıyor. CNN, Pakistan ordusunun gece boyunca sınır hattını bombalaması sonucu 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

HİNDİSTAN'DA 21 HAVALİMANI KAPATILDI

07:36 - Hindistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki 21 havalimanı cumartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdi. Amritsar Polisi yetkilisi Shri Sirivennela, tüm havalimanlarının güvenlik nedeniyle kapatıldığını ve yalnızca yetkili personelin giriş çıkış yapabildiğini belirtti. Sirivennela, bölgedeki tüm tarifeli uçuşların bu durumdan etkileneceğini ifade etti.

ANI haber ajansına açıklama yapan Sirivennela, merkezi hükümetin talimatları doğrultusunda hareket edeceklerini ve durum normale dönene kadar önlemlerin süreceğini kaydetti.

Hindistan'ın Pakistan yönetimindeki Keşmir'e yönelik operasyonlarının ardından pek çok yerli ve yabancı havayolu şirketi, Kuzey Hindistan'a yönelik uçuşlarında iptal ve değişikliklere gitti.FlightRadar24 verilerine göre, Hindistan-Pakistan gerginliği nedeniyle Avrupa rotalarında sefer yapan havayolları güzergah değişikliğine giderken, 24'ten fazla uluslararası uçuş Pakistan hava sahasını kullanmaktan kaçındı.

FRANSIZ KAYNAK RAFALE UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

07:05 - Pakistan yetkilileri, hava kuvvetlerinin 160 kilometrelik bir alanda gerçekleşen çatışmada beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü iddia ederken, Hindistan tarafı bu iddiaları doğrulamadı.

CNN International'a konuşan Fransız Savunma Bakanlığına yakın bir kaynak, Hint Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki en az 1 tane Fransız yapımı Rafale tipi bir savaş uçağının kaybedildiğini öne sürdü. Hindistan herhangi bir uçak kaybını resmi olarak kabul etmezken, Pakistan da iddialarını somut kanıtlarla desteklemedi.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir okul binasına düşen savaş uçağı enkazına ilişkin görüntüler basına yansıdı, ancak enkazın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl düştüğü netlik kazanmadı. Askeri analistler, sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin eski olaylara ait olduğunu ve bölgeyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

PAKİSTAN'DA CAN KAYBI ARTTI

06:32 - Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle can kaybının arttığını açıkladı.

Dawn gazetesinin aktardığı bilgilere göre Chaudhry, füze saldırıları ve Kontrol Hattı boyunca yaşanan çatışmalar sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Chaudhry, 6-7 Mayıs tarihlerindeki saldırıları eleştirerek, "Hindistan'ın bu eylemleri sivilleri hedef alan kabul edilemez saldırılardır" ifadesini kullandı. Chaudhry, karşı tarafın eşit güçteki bir orduyla mücadele etmek yerine sivil yerleşimleri vurduğunu öne sürdü.

ŞERİF ULUSA SESLENDİ: 'BEDELİNİ ÖDEYECEKLER'

06:04 - Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan'ın füze saldırılarına ilişkin ulusa seslenerek sert açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Azad Keşmir bölgesine düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını ifade eden Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşündüler ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular" dedi.

Pakistan Başbakanı, ülkesinin Hindistan'ın saldırılarına verdiği yanıtın etkisini vurgulayarak, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece enkaz halinde" ifadesini kullandı. Şerif, Pakistan'ın konvansiyonel savaş yeteneklerinin üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını belirterek, saldırılarda kaybedilen her canın hesabının sorulacağını söyledi.

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