Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülke çapında 3,3 milyon ölüm aylığı alan kişiye promosyon vereceğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, ölüm aylığı alan kişilere önemli miktarda mali destek sağlanacağı belirtildi.

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Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor

Müjdeli haber Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuruldu! 3,3 milyon kişi, ölüm maaşı alırken başvuru yaparak 5 bin lira alacak! Bu şansı kaçırmayın! Peki kim bundan yararlanacak?

SGK, 12,7 milyon emekli vatandaşa sahiptir. Bu emeklilerin emekli maaşları bankalar tarafından ödenir. Bundan sonra bankalar emekli ve ölüm maaşı alan kişilere 8 bin ila 12 bin lira promosyon verecek. Öte yandan, ölüm aylığı alan kişilere 5.000 lira destek sağlanacak.

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Ölüm Aylığı Promosyonunu Nasıl Alırım?

Bu promosyondan yararlanmak için ilk adım, bankanızla iletişime geçmektir. Bankalar bu minimum tutarları istedikleri gibi artırabilir. Bu nedenle daha özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?

Ölen sigortalının eşine, çocuklarına ve ebeveynlerine ölüm aylığı ödenir. Bu emeklilik için çeşitli şartlar vardır.

Sigortalı en az 1.800 gün prim ödemelidir. Başka bir deyişle, beş yıl ve daha fazla süre için toplam 900 gün sigorta primi ödemeniz gerekir.

Ayrıca yaşlılık maaşı veya malullük aylığı alan kişiler ölüm halinde ölüm aylığına başvurabilir.

Sigortalı kişinin eşi, çocukları, ebeveynleri ve diğer yakınlarına ölüm aylığı ödenir. Bu emeklilik, ailelerin mali yükünü hafifletir.

Emekliler, dullar, yetimler ve sürekli sakatlık ödeneği alan kişiler 2-5 Nisan tarihleri arasında Ramazan ikramiyelerini alacaklar. Aynı hafta 700 bin kamu çalışanı da ikramiyeyi alacak. 5 Nisan'dan itibaren memurların hesaplarına on üç günlük ikramiye ödemeleri (ek ödemeler) yansıyacaktır.

Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödenmektedir. Bir dosya için üç bin lira ödenecek.

Emeklilere Ramazan Bayramı nedeniyle 3 bin lira ikramiye verilecek. Çalışamama derecelerine göre, dul, yetim ve sürekli maluliyet aylığı alanlar bu ödemeden yararlanır. Aylık yüzde 75 oranı olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 oranı olanlara 1.500 TL ve yüzde 25 oranı olanlara 750 TL verilecektir. İki aylık alan, en yüksek ödeme seçeneğini sunan dosyaya göre ikramiye alacak.

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