Halk TV'de ROK krizi sürüyor! İstifalar peş peşe geldi: 5 isim kanaldan ayrıldı! Kanal sahibi açıklama yaptı...

Rasim Ozan Kütahyalı'nın röportajı sonrası tepkiler Halk TV'de istifalara neden oldu. Kanal sahibi açıklama yaptı, Serpil Yılmaz ve Kayda Geçsin ekibi ile yolları ayırdılar.

Halk TV'nin YouTube kanalında iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapıldı. Söyleşi, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyuruldu.

Halk TV'de Kütahyalı röportajının yayınlanmasından sonra yaşanan kriz büyüdü.

SERPİL YILMAZ İSTİFA ETTİ

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahyalı, "Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.

MAHİROĞLU YAYINA BAĞLANAMADI

Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu yaptığı açıklamada "Haberim yoktu" derken kanala bağlanmak istediğini ancak izin verilmediğini belirtti.

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Kanal sahibi, Cafer Mahiroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mahiroğlu şunları ifade etti:

"Kamuoyuna duyuru

Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı.

Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır.

Ayrıca televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan Youtube platformumuz için o röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim.

Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı.

Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum.

Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınladığını izleyicilerimize anlatmak için Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğimde, bu talebim reddedildi.

Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez.

Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır.

Bu tutumu söz hakkının kutsallığına inanan tüm demokratlar, paydaşlar ve izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum."

KAYDA GEÇSİN EKİBİ DE İSTİFA ETTİ

Gazeteci Serpil Yılmaz'ın ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan da kanaldan ayrıldı.

Şule Aydın, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz."

SÖZCÜ TV İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Kütahyalı söyleşisine tepki gösteren diğer Halk TV yorumcularının da Sözcü TV ile temasa geçtiği öğrenildi.

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