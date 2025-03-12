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Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart güncel altın fiyatları...
Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 114

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart güncel altın fiyatları...

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 214

Altın fiyatları 12 Mart Çarşamba bugün yani hafta üçüncü gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre öğleden sonra kapanışa doğru gram altın 3 bin 428 lira çeyrek altın ise 5 bin 699 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 314

PİYASALARDA TRUMP RÜZGARI
ABD ekonomisine yönelik enflasyonist baskıların artması ve resesyon beklentileri piyasalarda dengeleri değiştirmeye başladı.

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 414

ABD ekonomisi küresel anlamda etki etmesinden dolayı fiyatlamalar hızla değişmeye başladı.

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 514

ABD Başkanı Donald Trump'ın keyfiyete bağlı ek gümrük vergileri getirmesi piyasalar tarafından olumlu karşılanmıyor.

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 614

Altın da bu belirsizlik ortamında yön bulmaya çalışıyor. Euro/dolar paritesinin yüksek seyretmesi dolar üzerinde baskı oluştururken ons altına alım gelmeye başladı.

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 714

ONS ALTIN
Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2910 dolar, en yüksek de 2919 dolar seviyesi görüldü. Ons altının tarihi zirvesi 2956 dolar seviyesindeydi.

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 814

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 3430 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3425 lira, en yüksek de 3436 lira seviyesi görüldü. Gram altının tarihi zirvesi 3480 lira seviyesindeydi.

Kapalıçarşı'da gram altın 3453 liradan alınırken 3498 liradan satılıyor.

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 914

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
5.647,00
5.698,00

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1014

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
5.633,00
5.669,00

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1114

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
22.441,17
22.886,44

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 12 1214

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
22.748,00
22.865,00

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 1314

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 14 1414

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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