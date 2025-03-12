Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 12 Mart Çarşamba bugün yani hafta üçüncü gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre öğleden sonra kapanışa doğru gram altın 3 bin 428 lira çeyrek altın ise 5 bin 699 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
PİYASALARDA TRUMP RÜZGARIABD ekonomisine yönelik enflasyonist baskıların artması ve resesyon beklentileri piyasalarda dengeleri değiştirmeye başladı.
ABD ekonomisi küresel anlamda etki etmesinden dolayı fiyatlamalar hızla değişmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın keyfiyete bağlı ek gümrük vergileri getirmesi piyasalar tarafından olumlu karşılanmıyor.
Altın da bu belirsizlik ortamında yön bulmaya çalışıyor. Euro/dolar paritesinin yüksek seyretmesi dolar üzerinde baskı oluştururken ons altına alım gelmeye başladı.
ONS ALTINOns altın güne 2916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2910 dolar, en yüksek de 2919 dolar seviyesi görüldü. Ons altının tarihi zirvesi 2956 dolar seviyesindeydi.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Gram altın güne 3430 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3425 lira, en yüksek de 3436 lira seviyesi görüldü. Gram altının tarihi zirvesi 3480 lira seviyesindeydi.
Kapalıçarşı'da gram altın 3453 liradan alınırken 3498 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?5.647,005.698,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?5.633,005.669,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?22.441,1722.886,44
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?22.748,0022.865,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?50.072,9350.866,80