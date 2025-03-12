Altın uçuşa mı geçiyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 12 Mart Çarşamba bugün yani hafta üçüncü gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre öğleden sonra kapanışa doğru gram altın 3 bin 428 lira çeyrek altın ise 5 bin 699 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...