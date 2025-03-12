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Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

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Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 115

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 215

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 315

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 415

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 515

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 615

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 715

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 815

EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 9 915

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 10 1015

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 11 1115

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 12 1215

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 13 1315

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 14 1415

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak? 15 1515

DENİZLERDE HAVA
Orta Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Ege’de 3,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah yer yer sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, siste zayıf.

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