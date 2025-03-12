Sıcaklıklar daha da artacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Orta Ege’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Ege’de 3,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah yer yer sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, siste zayıf.