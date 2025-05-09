Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu adliyede: 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktılar!

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında savcılığa ifade vermişti. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu adliyede, 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktılar...

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında savcılığa ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ''yalan tanıklık'' yaptıkları iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İki oyuncu, bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ID İletişim'in kurucusu ve menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen davada, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

DÖRDER YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcılık iki oyuncu hakkında ayrı ayrı 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar, bu suçlamalarla yargılanmak üzere hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın tekrar savcılığa gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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