Haftanın ilk fiyatlanması: Borsa, altın ve dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Türk yatırımcısı, haftanın ilk işlem gününde borsa, altın ve doları yakından takip etti. Borsada sert bir düşüş olurken döviz biraz daha yatay bantta ilerledi. Altının ons fiyatı ise gün içinde çok değişkenlik gösterdi.

Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları

Gram altın yatırımcısı gözünü bir dolara bir altının ons fiyatına dikti. Ancak ilk işlem gününde genel itibarıyla sakin kalan bir altın fiyatı oluştu. Borsadaki düşüş ise fazlasıyla dikkat çekiciydi.

BAKAN KONUŞTU, BORSA DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları borsanın fiyatlanmasını aşağıya çekti. Gün içinde yüzde 3’leri bulan düşüş yaşandı. Günü ise borsa ekside tamamladı ve 10.343 puana kadar geriledi.

Borsadaki vergilendirme hakkında konuşan Bakan Şimşek, “Bu pakette yok ama sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama satışı da beraberinde getirdi.

Bedelli askerliğe zam geliyor! Bedelli askerlik ne kadar olacak?

DÖVİZ VE ALTIN DAHA SAKİNDİ

Dolar/TL paritesi dün içinde 32,65 ile 32,75 arasında dolaştı. Gün bitişinde ise 32,68 TL ile noktaladı. Euro paritesinde ise yön çok hafif yukarıda kaldı. Akşam seansında 35 lira 10 kuruş fiyatlamasına ulaştı.

Haberin Devamı

Ons altın 2.300 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Fiyatlanma değişkilik gösterirken gram altın ise, ons ve dolara bağlı sakindi. 2.445 liradan gram altın fiyatlandı.

Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı