Hacı adayları aman dikkat! Kayıt yenilemeyenler hacca gidemeyecek

2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemeleri 5 Ağustos’ta başladı.

Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen hacı adaylarına HURSAD’dan uyarı yapıldı. Daha önceki yılların aksine bu yıl kayıtların otomatik olarak yenilenmeyeceğini vurgulayan HURSAD, hacı adaylarının 16 Eylül’e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiğini hatırlattı.

HURSAD şu açıklamayı yaptı:

“2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulduğu üzere, 2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir. HURSAD olarak bu konuda kamuoyunu çeşitli vesilelerle bilgilendirmiş bulunmaktayız.

16 EYLÜL 2024 TARİHİNE KADAR HAC KAYITLARINI YENİLEMEYENLER KURA ÇEKİMİNE KATILAMAYACAK

Ancak, kayıt yenileme için son tarih olan 16 Eylül'e çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen, hala kaydını yeniletmeyen vatandaşlarımızın bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz:

Kayıtlarını yeniletmeyen vatandaşlarımızın Hac kurasına katılması mümkün olmayacaktır.

e- DEVLET ÜZERİNDEN HAÇ KAYITLARINI YENİLEYEBİLİRSİNİZ

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın e-Devlet Portalı üzerinden hiçbir bedel ödemeden kayıtlarını yenilemelerini önemle hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”