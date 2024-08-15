Hac ön kayıt nasıl yapılır, Hac başvurusu nasıl yapılır?

Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. önceki yıllardan farklı olarak. Vatandaşlar, hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Hac başvurusu kayıt ücretleri

Anlaşmalı bankalardan biri olan Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, TC Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım, 2025 yılında hacca gitmek isteyen ilk kişiler için ön kayıt ücreti 750 TL olmalıdır.

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"2025 Yılı Hac Organizasyonu" ve hac ön kayıtlarının ayrıntıları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesi olan www.hac.gov.tr'den, Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden alınabilir.

Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (0 850 260 13 13) çağrı merkezinden hac ön kayıt süreci ve kayıt yenileme konusunda yardım ve bilgi alabilirsiniz.