Maymun çiçeği hastalığı için kritik açıklama! Türkiye'ye geldi mi, kısıtlama gelecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü, son iki yılda Afrika'da yaygınlaşan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Sağlık Bakanlığı, acil durumun ilan edilmesinin ardından bir açıklama yayınladı. M çiçeği (mpox) hastalığı, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 14 Ağustos 2024'te yapılan Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi."Türkiye'de 2024 yılında maymun çiçeği vakasına rastlanmadı" denildi.

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Kısıtlama olacak mı?

Türkiye için herhangi bir kısıtlama veya ek önlem gerekmediği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.""denildi."