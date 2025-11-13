Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Sındırgıda sabaha karşı peş peşe 4 deprem!

AFAD'dan açıklama: Afet bölgesi Balıkesir Sındırgı'da depremler devam ediyor... Son olarak saat 06.16'da 4.7, ardından 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde üç yeni deprem daha meydana geldi.

Afet bölgesi ilan edilen Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak saat 06.16'da 4.7, ardından 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde üç yeni deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntıların ardından aynı bölgede 07.45'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilan edilen "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi"nde artçı hareketlilik sürüyor.

İLK DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, ilçede saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yer sarsıntısının 12.31 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

DEPREM FIRTINASI

Bu depremin ardından yalnızca dört dakika sonra yine Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bir dakika sonra ise aynı büyüklükte bir sarsıntı daha oluştu. Artçı depremlerin derinlikleri sırasıyla 7 ve 7.89 kilometre olarak ölçüldü.

SINDRIGI SABAH PEŞ PEŞE 4 DEPREM

Peş peşe yaşanan bu sarsıntının ardından 07.45'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Böylece sabah 06.16'dan bu yana bölgede 4 ve 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi.

Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

İlçe, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti. Son üç ayda 15 bini aşkın depremin kaydedildiği Sındırgı ile ilgili konuşan Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, bunun Türkiye'de bir yılda yaşanan deprem sayısının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.

